Tchad : l'ONMT inflige une lourde sanction à un médecin

D’après une décision de l’Ordre des médecins du Tchad (ONMT) signée du Dr. Brahim Mahamat Haggar, président de la commission d’éthique, de discipline, des conflits et des affaires juridiques, Dr Yaya Mahamat Kichine, médecin inscrit au tableau de l'ONMT, est suspendu de toutes les activités médicale sur l’ensemble du territoire national pour une durée de 6 mois à compter du 11 novembre 2021.



Il est frappé d’inéligibilité à toute fonction dans les organes de l’ONMT pour une durée de deux ans. Il devra s’engager par écrit à respecter strictement le Code de déontologie médicale au Tchad. En outre, il devra attester de sa présence à la formation de l’éthique et de la déontologie organiser par la commission sociale, culturelle et scientifique.



Pendant sa période de suspension, l’intéressé devrait s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de l’ONMT.