Tchad : l’ONMT met en garde contre l’usage anarchique du caducée médecin

Le caducée médecin est utilisé de manière anarchique par des non-médecins, a déploré ce 2 mars le bureau exécutif de l’Ordre national des médecins du Tchad (ONMT).



“Désormais, le caducée est immatriculé et annuel. Il ne peut être délivré que par l’ONMT”, indique Dr. Mbainguinam Dionadji.



Par conséquent, tout autre caducée médecin non immatriculé et ne portant pas l’année en cours est un faux et doit être traité comme tel.



Toute personne qui utilise ce faux caducée s’exposera à une poursuite devant les juridictions pour faux et usage de faux.