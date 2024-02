Tchad : l'ONPTA annonce la date de la 3èmeédition de la SENAFET Fashion

Le directeur de la promotion des œuvres artistiques de l'Office National de la Promotion du Tourisme, de l’Artisanat et de l'Art (ONPTA), Moussa Derping Dealoum a fait un point de presse, ce mercredi 14 février 2024 dans un hôtel de la place. L'objectif est d'annoncer le lancement de la 3ème édition de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET Fashion) qui aura lieu le samedi 09 mars 2024.



Selon le directeur de l'ONPTA, Moussa Derping Dealoum, la SENAFET Fashion est un concept développé par l’ONPTA pour valoriser les jeunes stylistes tchadiennes durant la Semaine Nationale de la Femme, célébrée chaque année du 1ᵉʳ au 08 mars. Au-delà de la promotion de la mode tchadienne, la SENAFET Fashion reste aussi un cadre d’expression du potentiel des jeunes filles stylistes. Il a indiqué que le Tchad dispose d’une réserve croissante de talent et d’ingéniosité qui influera largement sur l’économie nationale.



L’industrie de la mode est aujourd’hui l’un des leviers les plus importants dans le développement économique et social d’un pays. Il permet aux stylistes de vivre de leurs produits et faciliter la création d’emplois. Il a souligné par ailleurs que la mode apporte un impact positif en termes d'image pour le Tchad à l'international.



Ces retombées qualitatives constituent l'un des piliers de l'attractivité du Tchad pour les touristes internationaux ou pour les entreprises internationales désireuses de profiter de la « touche tchadienne » dans leur activité. « Nous invitons le public et les amoureux de la mode à venir massivement participer et encourager la créativité des stylistes tchadiennes », a-t-il conclu.