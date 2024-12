Tchad : l’ONPTA lance le projet Best Challenge pour promouvoir l’entrepreneuriat

Le dimanche 22 décembre 2024, le directeur général adjoint de l'Office National du Patrimoine, du Tourisme, de l'Artisanat et des Arts (ONPTA), Hamit Mahamat Abbassi, a tenu un point de presse au Palais des Arts et de la Culture, pour annoncer le lancement du projet Best Challenge. Cette initiative, soutenue par la maison Bet Al Nadjah et l’incubateur Tchad Hub Digit, vise à encourager les jeunes porteurs de projets innovants en entrepreneuriat. Un projet ambitieux pour former les jeunes en entrepreneuriat. Lors de son intervention, Hamit Mahamat Abbassi a rappelé que le projet Best Challenge, lancé l’année dernière, a pour objectif de former des jeunes entrepreneurs issus des 23 provinces du Tchad.



« L’année dernière, nous avons formé 230 jeunes, soit 10 par province, en entrepreneuriat. Cette formation leur a permis non seulement de concevoir des projets, mais également de les financer grâce au soutien de nos partenaires », a-t-il expliqué.



Cette année, en raison du délai imparti, le nombre de participants par province a été réduit à 5, portant le total à 115 jeunes bénéficiaires. « Le projet commence par la soumission de 115 idées. Un jury composé d’experts évaluera ces projets pour en sélectionner un par province, soit 23 projets.



Ensuite, un second jury désignera les 10 meilleurs projets au niveau national, parmi lesquels les 3 meilleurs recevront un financement », a-t-il précisé.



Entrepreneuriat et festival Dary : un duo gagnant

Le projet Best Challenge s’inscrit dans le cadre du Festival Dary, un événement qui rassemble les 23 provinces du Tchad dans un espace festif unique. « Nous avons voulu ajouter une dimension entrepreneuriale au côté festif, pour inciter les jeunes à embrasser la création d’entreprises », a indiqué Hamit Mahamat Abbassi.



Ce programme entend développer une culture entrepreneuriale et fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour contribuer au développement économique de leurs provinces respectives. Une initiative soutenue par le programme « 12-100 Actions Chantier », le projet Best Challenge s’inscrit également dans la 53ème action du programme « 12-100 Actions Chantier », initié par le Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno.



Cette action prévoit la création de Maisons des Entrepreneurs dans chaque province, afin de promouvoir le développement des entreprises locales. Ces maisons seront équipées de matériel informatique, d’imprimantes et d’une connexion Internet, offrant ainsi un environnement propice au travail et à l’innovation.



Chaque année, des prix récompenseront les dix projets les plus innovants développés dans ces espaces, renforçant ainsi le soutien aux jeunes entrepreneurs tchadiens. Avec le projet Best Challenge, l’ONPTA, en partenariat avec Bet Al Nadjah et Tchad Hub Digit, ambitionne de créer une génération d’entrepreneurs capables de relever les défis économiques et sociaux du pays. Cette initiative reflète une volonté de développer l’entrepreneuriat à travers un accompagnement concret et des opportunités de financement pour les meilleurs projets.