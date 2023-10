Tchad : l'ONPTA lance un concours culinaire

Sous le thème "Les saveurs des 23 provinces du Tchad," la journée gastronomique a été ouverte par Abakar Rozzi Teguil, Ministre des Affaires Culturelles du Patrimoine Historique et de l'Artisanat.



Selon lui, cet événement transcende la simple nourriture en reflétant la culture, le patrimoine, les traditions et le sens de communauté propres à chaque peuple.



Le ministre a souligné que la gastronomie est un moyen de promouvoir la compréhension interculturelle et de rapprocher les peuples et leurs traditions.