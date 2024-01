Tchad : l'ONPTA promeut l'entrepreneuriat culturel lors du Festival Dary

Le Directeur général adjoint de l'ONPTA, Hamit Mahamat, a rappelé que cette cinquième édition du Festival Dary, qui réunit plus de 500 000 festivaliers, se distingue des éditions précédentes. Il s'agit du seul événement où l'on peut découvrir toute la diversité des 23 provinces du Tchad.



Il a souligné que l'innovation de cette année réside tout d'abord dans l'internationalisation du festival, avec la présence d'invités venant d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et du Pakistan, qui ont leur propre stand au sein du festival. De plus, des jeux de tombola seront ouverts au public grâce à leur ticket d'entrée, permettant ainsi aux chanceux de gagner des lots. Des conférences-débats seront également organisées sur des thèmes liés à la culture.



L'innovation majeure de cette année réside dans le fait que les 23 provinces auront la possibilité d'envoyer 10 projets chacune, ce qui représente 230 projets au total. Une formation sera dédiée à ces 230 porteurs de projets.



Le Directeur général adjoint de l'ONPTA a expliqué les critères de sélection : il y aura une phase de présélection, puis trois projets seront retenus. Le premier lauréat recevra un financement de 3 millions, le deuxième 2 millions et le troisième 1 million.