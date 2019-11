Tchad : l'ONPTA renforce ses partenariats pour dynamiser le secteur touristique

L'Office national de la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts et l'ONG Tourisme sans frontières ont signé mercredi à N'Djamena, un accord de partenariat. Il permettra de renforcer leur coopération pour améliorer et dynamiser le secteur touristique tchadien, mais aussi de toucher du doigt les réalités du tourisme tchadien.



Dans son discours, le coordonnateur général de l'ONPTA, Abakar Rozzi Teguil a déclaré que "le Tchad s'est révélé être une destination très crédible, disposant de potentialités touristiques sans pareilles en Afrique. La formule est à mes yeux plus qu'une réalité, au regard des illustrations tangibles exposées sur le stand du Tchad à Colmar en France".



Il a estimé que le salon de Colmar a permis de "jeter le jalon d'un accord de partenariat avec Tourisme sans frontières, articulé autour de la promotion des sites touristiques du Tchad et appuyé d'accompagnements techniques et de la mise à niveau des ressources humaines disponibles".



L'accord est décliné en quatre grands axes stratégiques à savoir l'élaboration d'une stratégie de structuration et de qualification de l'offre touristique du Tchad, débouchant sur la rédaction d'un document de présentation de la stratégie nationale de développement touristique ; l'accompagnement dans l'organisation des manifestations touristiques, culturelles et artistiques au niveau national et international, notamment le Festival international des cultures sahariennes et le festival culturel Dary ; l'élaboration d'une stratégie marketing et de communication du Tchad ; et l'accompagnement à l'organisation, à la sensibilisation et à la professionnalisation de l'ensemble des acteurs du tourisme, de l'artisanat et de l'art tchadien.



Le président de l'ONG internationale Tourisme sans frontières, Marc Dumoulin a affirmé que "le Tchad est l'un des pays merveilleux dans le monde en matière du tourisme international à travers les massifs de l'Ennedi, de Tibesti, de Ounianga Kebir, du Ounianga Serir, le festival Dary et le festival international saharien d'Am Djarass qui se déroulera chaque année".



"Le tourisme tchadien a été exceptionnel lors du salon international de Colmar en France du 9 au 11 novembre 2019. Cet accord nous permettra de coordonner, de renforcer et de favoriser le développement du secteur touristique tchadien à travers sa diversité culturelle et artistique", a expliqué Marc Dumoulin.