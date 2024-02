Tchad : l'ONPTA se réjouit de l'organisation du festival Dary 5e édition

Lors d'une conférence de presse tenue au Palais des Arts et de la Culture le vendredi 2 février 2024, Monsieur Fadoul Hamid Mouctar, directeur général de l'ONPTA, s'est exprimé avec enthousiasme sur les résultats obtenus lors du festival. Malgré un contexte financier difficile, l'équipe d'organisation a réussi à offrir une programmation riche en diversité et en créativité.



Une collaboration étroite avec le partenaire BET AL NADJA a permis à l'ONPTA de former 10 jeunes par province à entrepreneuriat, soit un total impressionnant de 230 jeunes formés. Cette initiative a abouti au financement des trois meilleurs projets qui ont été soutenus à hauteur de 9 millions FCFA. Le directeur général s'est félicité que cette édition du Festival Dary marque également son internationalisation croissante.



Au-delà des performances financières et entrepreneuriales remarquables réalisées grâce au festival Dary, il est important également souligner les nombreux ateliers créatifs organisés spécifiquement pour les jeunes participants. Ces ateliers visaient à leur fournir des connaissances supplémentaires ainsi qu'à développer leurs compétences afin qu'ils puissent émerger avec des idées novatrices et des concepts utiles pour la société.



Il convient également de noter que le Festival Dary s'est déroulé au Palais des Arts et de la Culture pendant près d'un mois complet : du 29 décembre 2023 au 27 janvier 2024. Cette prolongation témoigne non seulement du succès grandissant du festival mais aussi sa contribution significative à la promotion culturelle dans la région.



La cinquième édition du Festival Dary a été une réussite retentissante pour l'ONPTA. Grâce à une programmation diversifiée ainsi qu'à ses initiatives visant à soutenir les jeunes entrepreneurs locaux talentueux, cet événement artistique majeur continue d'évoluer vers une renommée internationale croissante tout en enrichissant considérablement le paysage culturel tchadien.