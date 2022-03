Tchad : l’ONU se félicite de l’évolution du processus de transition

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, a reçu ce matin en audience le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations-Unies pour l’Afrique Centrale, FRANCOIS LOUNCENY FALL. Au menu des échanges avec le Chef de l’Etat, la situation politique et sécuritaire en Afrique Centrale et la conduite de la transition au Tchad.



Le diplomate onusien est venu transmettre les félicitations du Secrétaire Général des Nations-Unies, M. ANTONIO GUTERES au Président du Conseil Militaire de Transition, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO pour la conduite de la transition en cours.



« Le Tchad est en train de poursuivre une marche très enviée vers la réconciliation nationale et la stabilité » a dit FRANÇOIS LOUNCENY FALL. La stabilité du Tchad est celle de toutes les régions du Sahel et de l’Afrique Centrale. C’est pourquoi la communauté internationale suit de très près la mise en œuvre de tout le processus qui devra finir par le Programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR). Pour lui, ce programme demandera de moyens financiers importants et la communauté internationale doit accompagner le Tchad pour sa réussite.



« L’espoir des Nations-Unies est que le Tchad tourne définitivement cette page tumultueuse de son histoire, à l’issue de cette transition » devait ajouter FRANÇOIS LOUNCENY FALL. Pour le Chef de l’Etat, Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, rien ne pourra entacher cette marche irréversible du Tchad vers la réconciliation et la stabilité dont les jalons sont déjà posés.