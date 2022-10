Tchad : l'OPDH réclame une enquête indépendante sur le 20 octobre et le conflit de Mangalmé

L'OPDH rappelle au gouvernement le respect de ses engagements conformément à la déclaration universelle des droits humains et l'engagement du président de la transition Mahamat Idriss Deby de veiller au respect des personnes et de leurs biens, ainsi que d'assurer la sécurité de tous, sans discrimination.



L'OPDH rappelle par ailleurs aux magistrats le devoir sacré du respect de la loi, l'intime conviction et le serment qu'ils ont prêté devant Dieu et les hommes de servir la République dans la vérité, l'égalité et la justice.



Depuis plus de deux mois, des centaines de tchadiens sont gardés dans des prisons sans être jugés. S'ajoutent à ceux-là les manifestants du 20 octobre dernier, affirme Mahamat Yamali, chargé de communication de l'OPDH.