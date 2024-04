Tchad : l’OPEG échange avec les autorités du Moyen Chari sur l’égalité et l’équité du genre

Le Haut-Commissariat des Nations Unis aux Droits de l’Homme, en partenariat avec le ministère de la Petite enfance, organise ce 09 avril 2024 à Sarh, une rencontre d’échanges avec les autorités locales de la province du Moyen-Chari sur l’Observatoire de la Promotion de l’Egalité et de l’Equité du Genre au Tchad (OPEG).



L’objectif de cette rencontre d’échanges est d’informer les autorités locales de cette structure du gouvernement qui surveille et analyse aussi une gamme d’indicateurs pertinents liés à l’égalité des sexes.



Le secrétaire exécutif de l’OPEG, Nateguingar Franco a souligné la mission première de cet observatoire qui est de mener des recherches sur des questions spécifiques liées à l’égalité des sexes, de produire des rapports, des études des analyses pour informer les décideurs politiques, les praticiens et le grand public sur les questions du genre.



« Des campagnes de sensibilisation et des activités de plaidoyer pour sensibiliser le public aux enjeux liés à l'égalité des sexes et promouvoir le changement social et politique s’avèrent nécessaires », a précisé le secrétaire exécutif de l’OPEG, Nateguingar Franco.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kode Ngolo a salué cette initiative du gouvernement tchadien et ces partenaires qui s’engagent à renforcer les droits des femmes et des filles, tout en contribuant à la réalisation des progrès significatifs vers une société plus égalitaire et inclusive.



« La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été transcrit dans les textes nationaux aux fins de respecter les engagements internationaux que le Tchad a rectifiés. En adoptant un plan national genre qui vise à débarrasser le pays de toutes les formes d’inégalités de violences où les hommes et les femmes ont les mêmes chance », a conclu le secrétaire général de la province du Moyen-Chari.