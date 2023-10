Tchad : l’OPPRC appelle à se mobiliser pour accueillir Julie Djimalngar, l’étudiante d’excellence au Rwanda

L'objectif de cette conférence de presse est d'informer tant la population nationale qu'internationale de la tenue d'un événement intitulé « Accueil de l'Excellence pour JULIE DJIMALNGAR », prévu le 11 novembre 2023 à l'aéroport de Ndjamena Hassan Djamous à 10h00. "Nous appelons l'ensemble de la population à sortir en masse lors de cette journée historique", exhorte l’OPPRC.



L'initiative "Accueil de l'Excellence" est une démarche de l'OPPRC visant à célébrer et soutenir la réussite académique exceptionnelle d'une jeune étudiante tchadienne qui s'est distinguée à l'Université Libre de Kigali. Le projet "Accueil de l'Excellence" cherche à créer un environnement favorable à la célébration et à l'encouragement de l'excellence académique en mettant en lumière le parcours exceptionnel de cette jeune tchadienne qui a brillé à l'Université Libre de Kigali.



Ce projet est justifié par plusieurs facteurs significatifs. À l'heure actuelle, l'accès à l'éducation pour les filles demeure un défi dans de nombreuses régions du monde, y compris au Tchad. En mettant en avant le succès académique de cette étudiante, le projet envoie un message positif sur l'importance de l'éducation des filles, de la coexistence pacifique et montre qu'elles ont le potentiel de réussir brillamment dans leurs études.