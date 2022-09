Tchad : l'OPPRC lance le Grand prix de la paix en Afrique

L'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits (OPPRC) a fait un point de presse relatif au Grand prix de la paix en Afrique, ce 14 septembre au Centre Al-Mouna de N’Djamena.



Le coordonnateur de ladite organisation, Abdoulaye Fallati, signale que le prix de la paix en Afrique, est une compétition interafricaine qui regroupe 11 pays africains, à savoir, le Tchad, le Cameroun, le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso, le Soudan du Nord et du Sud, le Ghana, le Sénégal et le Bénin. Il est placé sous le thème qui porte sur la manière de façonner un vrai modèle de l'Afrique.



Le coordinateur appelle les jeunes des pays compétiteurs à être directement impliqués, et à participer spontanément à la construction d'un nouvelle Afrique. Le concours se déroulera à l'École nationale des travaux publics le 20 septembre prochain.



Les résultats seront annoncés ultérieurement au cours d’une cérémonie qui verra la sélection des trois premiers gagnants, en vue de présenter le Tchad à la compétition finale à Kigali.