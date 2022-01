Tchad : l’OPPRC promeut le vivre ensemble à travers un concours

L'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits (OPPRC) a organisé un concours pour la paix sous le thème : culture du vivre ensemble et de la consolidation de la paix, ce 13 janvier 2022 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Le président du comité d'organisation a plaidé auprès des jeunes, afin d'orienter leurs cultures vers la paix et le vivre ensemble, sans oublier la cohabitation pacifique qui est un conducteur de paix durable. Pour le coordonnateur du projet, Abdoulaye Fallati, l'OPPRC a été créée en 2018 pour prôner la paix au Tchad et vulgariser le vivre ensemble et la cohésion sociale.



Le concours en question a pour but de permettre aux jeunes de réfléchir sur la paix et le vivre ensemble au Tchad. Selon lui, la question de la paix constitue trois dimensions, à savoir : la sécurité, le développement et la justice. Il a enfin annoncé une caravane d'ici le 20 janvier sur le même thème dans les provinces du Tchad.



Le chargé de communication de l'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits, Ousman Thiam, a, pour sa part, relevé que les jeunes du Tchad doivent cultiver la paix pour construire un pays prospère et en harmonie. Il a exhorté les jeunes et les ambassadeurs de la paix, à vulgariser le vivre ensemble, et de faire du pardon, leur quotidien pour consolider la paix.



Des dix universités qui étaient inscrites à la compétition, trois ont été déclarées vainqueurs : la Chambre de commerce (1er), Roi Fayçal (2ème) et la Francophonie (3ème).