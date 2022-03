Tchad : l'OSDFT exhorte les femmes à s'investir positivement pour la nation

Lancées depuis le 1er mars, les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), édition 2022, sont placées sous le thème : "femme tchadienne au coeur de la transition : enjeux et perspectives".



La présentatrice de l'exposé "enjeux de la SENAFET pour la femme tchadienne", Aïcha Mahamat Fadoul Kitir, par ailleurs présidente de l'OSDFT, explique que la SENAFET n'est pas un évènement purement festif comme le pensent bon nombre des sœurs.



Aïcha Mahamat Fadoul Kitir rappelle que la SENAFET est une occasion pour les femmes de débattre et d'évoquer les questions importantes pour la société.



La président de l'OSDFT souligne que la femme, étant au centre de toutes les chaînes de la vie, doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice de la nation tchadienne en s'investissant positivement dans le processus de transition en cours.



Le débat a été sanctionné par une série de questions-réponses sur l'histoire et l'actualité des femmes tchadiennes qui ont servi la nation et continuent de le faire. Cet exercice a permis à une vingtaine des femmes d'avoir des pagnes pour la fête.



L'OSDFT est une ONG nationale, créée depuis 2013. Elle apporte son secours aux femmes et aux personnes vulnérables.