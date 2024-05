Tchad : l'OTFIP lance un atelier de validation des rapports à N’Djamena

Dans le cadre du Projet « Promotion de Transparence et de ses Externalités Sociales dans le domaine Extractif », l'Observatoire Tchadien des Finances Publiques (OTFIP) organise un atelier de validation des rapports pour une durée de trois jours.



La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 15 mai 2024, dans un hôtel de la place.



Selon Bady Ebe, directeur adjoint de la Direction des Études et de la Prévision du ministère des Finances, du Budget et des Comptes publics, ces rapports portent sur le secteur minier, avec un focus sur l'or et le natron, ainsi que sur le secteur pétrolier : Bilan, défis et perspectives du secteur au Tchad.



Cet atelier qui regroupe quelques leaders des organisations de la société civile, venus des 6 provinces concernées, vise à promouvoir la transparence et à encourager le débat sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, liés à l'exploitation des ressources naturelles.