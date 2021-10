Tchad : l'Observatoire citoyen de la transition émet des réserves sur le processus de transition

Le forum vise à faire ressortir l'expression des opinions de la population afin que les acteurs politiques y tiennent compte. Il entend "marquer la conscience des acteurs politiques et partant des populations", explique Clément Abaifouta, 1er vice-président de l'OCT.



"Le Tchad a besoin d'un changement réel et profond. Nous avons osé proposer, sinon tracer un chemin devant mener nos aspirations à terme. Si nous ne tenons pas ce pari, nous serons condamnés par la jeune génération", affirme Clément Abaifouta, 1er vice-président de l'OCT.



L'évolution du processus de transition suscite des inquiétudes et réserves pour les participants. Mme. Issa Djimet Catherine constate que depuis le 20 avril 2021, le processus engagé ne fait pas toujours l'unanimité. Des participants relèvent que le Conseil militaire de transition (CMT) s'arroge des pouvoirs exorbitants, prend des décisions outrepassants le cadre de ses pouvoirs avec l'absence de consensus et regrettent la mise en place du Conseil national de transition (CNT) avant le dialogue national inclusif.



Des exigences sont formulées par les participants : la révision de la charte de transition en mentionnant clairement que les personnalités qui dirigent la transition ne peuvent se présenter aux futures élections et le strict respect des 18 mois prévus pour la transition.



Les participants recommandent aux autorités de transition de tenir compte des propositions et avis largement recueillis chez les populations, et souhaitent que les résolutions du prochain dialogue national inclusif soient revêtues de force obligatoire et qu'elles aient un caractère souverain.