Tchad : l’Ong World Relief Chad lance un projet d'assainissement dans la ville d'Abéché

Ce mercredi 24 juillet 2024, a eu lieu le lancement à Abéché d'un projet d'hygiène et assainissement dans la ville d'Abéché. C'est une initiative de l'Ong World Relief Chad, en collaboration avec la commune d’Abéché.



Le lancement a eu lieu dans trois quartiers, à savoir : Bendjedid sud 1, Benjamin sud 2 et Assalama, situés dans le 5ème arrondissement. Le coup d'envoi des activités a été donné par le 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo.



Ce fut l’occasion pour le chargé de programme, et chef de bureau de l'Ong, Mbaïlassem Dingamnayal, de relever que ce projet vise à apporter un soutien à la mairie pendant cette saison de pluie. Il a ensuite précisé que tout le long de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs réalisations seront faites avec le concours de la population bénéficiaire.



Abakar Oumar, chef du quartier Bendjedid sud 2, et Adam Wadak, au nom de la population, ont remercié l'Ong World Relief Chad et la mairie, d'avoir entamé ce projet dans leurs quartiers respectifs. Cependant, ils recommandent à la mairie un lieu de dépotoir, afin de déposer les ordures. Lançant le projet le 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché,



Daoud Doungous Taguilo, a tout d'abord salué l'initiative de l'Ong, avant de relever que la salubrité de la ville fait partie des priorités de la mairie. Il a ensuite exhorté la population de ces quartiers, de se mobiliser dans son ensemble, pour que ce projet connaisse un succès.



Il faut noter que ce projet a une durée de trois mois.