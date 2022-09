Tchad : l'Ordre des avocats maintient son retrait du dialogue national

Le bâtonnier Me. Djerandi Laguerre Dionro a affirmé ce 4 septembre que la position du Barreau du Tchad "n'a pas changé quant au retrait de sa participation au dialogue annoncée le 28 août 2022". Il dénonce des graves violations des droits humains et appelle les autorités à agir pour y mettre fin.



Le 28 août, Me. Djerandi Laguerre Dionro avait annoncé le retrait des ordres professionnels des assises nationales à la suite de la désignation contestée du Présidium. Les ordres professionnels ont affiché par la suite des positions divergentes sur la conduite à tenir ; plusieurs d'entre eux ont maintenu leur participation aux assises.