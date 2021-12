Tchad : l'Ordre des avocats s'explique sur le rappel à l'ordre de deux avocats

"Par essence, l'avocat est défenseur des droits de l'Homme et cela n'a rien à voir avec l'appartenance à une association quelconque ni à un parti politique mais par le simple fait qu'il est avocat", selon Me. Djerandi Laguerre Dionro, président du conseil de l'Ordre des avocats.



Me Max Loalngar est le coordonnateur de Wakit Tamma, un mouvement d'actions citoyennes militant pour les droits de l'Homme et hostile au Conseil militaire de transition. Le rappel à l'ordre à son égard est perçu par l'opinion comme une cabale. Pour le conseil de l'Ordre des avocats, une procédure disciplinaire peut être engagée contre tout avocat, même se rapportant à des faits extra-professionnels.



"Il est aberrant de dire que le barreau a sanctionné", s'indigne la bâtonnier. À l'origine de cette affaire, le conseil de l'Ordre a reçu une dénonciation à travers une plainte du ministère de la Sécurité publique adressée au procureur général. En cause : la signature par les deux avocats d'un document intitulé "engagement relatif à l'organisation d'une manifestation sur la voie publique" à travers lequel ils s'engagent à observer ou faire observer 11 points dont "faire respecter l'ordre public, les biens publics et privés, respecter l'itinéraire, éviter tout affrontement physique avec les forces de l'ordre, écarter les mineurs, interdire le port de toute arme".



​'Les engagements pris par les deux avocats sont les missions des forces de l'Ordre. Il est inadmissible qu'un avocat signe un tel engagement qui n'a pas du tout de sens", selon Me. Djerandi Laguerre Dionro qui dénonce un "frein au droit de manifester" et justifie son rappel à l'ordre.