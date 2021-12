Tchad : l’Ordre des médecins s’insurge contre les campagnes illicites de soins

Dans une note circulaire adressée aux structures de soins publiques, privées et confessionnelles, le bureau exécutif du Conseil national de l’Ordre national des médecins du Tchad « constate que de nombreuses structure organisent des campagnes de soins médicaux par des médecins étrangers non-inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins du Tchad ».



Il est rappelé que ces campagnes sont organisées sans en informer le Conseil de l’ordre dont l’agrément est indispensable dans l’exercice de la profession médicale au Tchad. Bien plus, elles sont précédées des campagnes publicitaires. Or, « contrairement aux caravanes médicales humanitaires qui sont instruites pour nos populations, les campagnes des soins organisées par les structures de soins privées sont à but lucratif », regrette l’Ordre des médecins du Tchad.



A cet égard, le bureau exécutif rappelle les dispositions du code de déontologie qui s’appliquent en matière de publicité et de la médecine foraine. En effet, dans son article 11, il est mentionné que « la pratique médicale ne doit pas être commerciale », et à l’article 17, « l’exercice de la médecine privée en consultations foraines est interdit ». F



ace à cette situation, l’Ordre des médecins demande à toutes les structures qui se livrer aux pratiques illégales, contraires au Code de la déontologie médicale de cesser de le faire, sous peine des sanctions prévues par la loi.