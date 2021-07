Tchad : l'Ordre national des architectes annonce son adhésion à l'UIA

Le Conseil national de l'Ordre des architectes informe dans un communiqué qu'après deux ans d'attente, l'adhésion de l’Ordre national des architectes du Tchad (ONAT) auprès de l'Union internationale des architectes (UIA) a été ratifiée le 18 juillet 2021 par une assemblée générale.



Selon le communiqué, l'ONAT est désormais membre à part entière de l'UIA et pourra participer pleinement aux activités de l'organisation.



La présidente de l'ONAT, Hayatte Abdrehim Ndiaye indique que cette action s'inscrit en droite ligne de la politique d'ouverture prônée par le conseil de l'ONAT d’affilier I‘institution aux instances continentales et internationales de la profession, afin de mieux l'outiller face aux défis et challenges auxquels elle est confrontée dans la conduite de sa mission.