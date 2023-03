Tchad : l’Ordre national des ingénieurs civils met en place un nouveau bureau

L'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad (Onic-T) a tenu une assemblée générale élective le 18 mars 2023 à la salle de l'ONAMA. Plusieurs points ont été abordés, notamment le bilan du bureau sortant, la réorganisation du règlement intérieur et la mise en place d'un nouveau bureau.



Le président du comité d'organisation, Mpy Nankere, a souligné l'importance de cette assemblée et a salué les efforts fournis par le bureau sortant malgré les difficultés. Il a également exhorté ses collègues ingénieurs à élire des personnes disponibles et capables de rassembler et d'apporter une plus-value à l'Onic-T.



Après un vif débat sur les modifications du règlement intérieur, les ingénieurs ont procédé par acclamation à l'élection des nouveaux membres du bureau. Au total, 19 ingénieurs ont été choisis pour diriger l'association pendant un mandat de 2 ans.



Dans son discours inaugural, le nouveau président de l'Ordre national des ingénieurs civils du Tchad, Zoumki Ouzane, s'est dit ravi d'avoir été élu à la présidence. Selon lui, les défis sont énormes mais avec la collaboration de tous, tout sera mis en ordre. Il a promis d'élaborer et d'adopter un plan d'action pour mener à bien les différentes missions assignées. "Les cachets nominatifs seront mis à la disposition des ingénieurs inscrits", a assuré le président nouvellement élu. Il a également promis des partenariats avec d'autres organisations de la sous-région.