Tchad : l'UCCT en assemblée générale à Laï sous le thème "Le chrétien face aux mutations"

La cérémonie d'ouverture a été présidée par la gouverneure de la province de la Tandjilé, ELDJIMA ABDERAHMANE, dans la salle des spectacles Jean Paul II de la ville, en présence de l'ordinaire du diocèse de Laï, Monseigneur NICOLAS NADJI BAB.



Sous le thème "Le chrétien face aux mutations", cette 22ème assemblée générale nationale, initialement prévue en 2020, a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. Au cours de ces trois jours de travaux, les participants aborderont des sujets tels que l'amendement des textes statutaires, la dynamique des mutations et les inégalités au sein des sociétés.



Dans son discours de bienvenue, le président du comité d'organisation, Patrick DIEU DONNÉ DERENG, a salué la présence des participants à cette assemblée, qui ont surmonté les difficultés pour y assister en raison de l'état des routes. Il a souligné : "Nos routes sont certes difficile d'accès, mais chaque fois que la situation l'exige, nous nous transformons en mammifères aquatiques pour vous rejoindre. En tant que bons samaritains, ne devons-nous pas vous rendre la pareille ?"



Le président du bureau national de l'UCCT, NGARADOUM ALLAH-NDIGUE, a déclaré que l'UCCT est le sel de la terre et la lumière du monde. Il a précisé que les chrétiens ne doivent pas être de simples observateurs de la vie politique, économique et sociale. L'évêque du diocèse de Laï, Monseigneur NICOLAS NADJI BAB, a exhorté les fidèles chrétiens à méditer profondément sur le thème choisi.



Dans son discours d'ouverture officielle, la gouverneure de la province de la Tandjilé, ELDJIMA ABDERAHMANE, a souligné que le chrétien est le citoyen qui doit agir comme un ferment dans la pâte. Elle a déclaré : "Le chrétien doit être le sel de la nourriture et la lumière pour ses concitoyens, où qu'ils se trouvent. Pour cela, il est porteur de paix d'une manière exceptionnelle, à l'image du Christ qui est le faiseur de paix par excellence, non seulement par ses paroles, mais aussi par ses actes."



Ces assises réunissent des chrétiens des diocèses de Laï, Doba, Sarh, Goré, Moundou, Pala, Mongo et de l'archidiocèse de N'Djamena.