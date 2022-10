Tchad : l'UDP réagit aux événements du 20 octobre et s'indigne du « totalitarisme »

« Dans quel système politique, dans quelle démocratie on s'en prend physiquement à une personne à cause de son choix politique ou de ses opinions politiques librement assumées ? », s’est demandé le 27 octobre Max Kemkoye, président du parti UDP, au cours d'une conférence de presse.



« Depuis le 20 octobre, le pays est entré dans une politique profonde dont on ne peut en sortir de sitôt. Et en de pareilles circonstances, le pays s'achemine pour s'installer dans un totalitarisme absolu, où tous les pouvoirs ainsi que les activités de la société, celles des personnes, de toute opposition organisée, sont soumis et contrôlés par un système », ajoute Max Kemkoye.



Pour le leader politique, des pratiques dignes de la Gestapo ont été commises le 20 octobre (enlèvements, tortures, massacres individuels et de masse). Il appelle la communauté internationale à prendre des sanctions et mesures adéquates, pour des enquêtes indépendantes sur les évènements.



« Un pouvoir qui prend une école pour des prisons est un pouvoir à isoler et bannir, un pouvoir qui prive des gens innocemment arrêtés de la nourriture et de l'eau pour les faire mourir de soif, est un pouvoir à isoler et à bannir, un pouvoir qui déporte en masse sans procédure judiciaire est un pouvoir ignoble à isoler et à bannir », s'insurge Max Kemkoye.