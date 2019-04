Tchad : l'UE assiste les autorités pour l'amélioration des conditions carcérales

L'Union européenne à travers le PRAJUST 2 a fait ce mercredi 24 avril un important don de matériel informatique et d'équipements médicaux au ministère de la Justice, afin d'améliorer les conditions carcérales des détenus.



Le don qui a été réceptionné par le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, permettra de renforcer la conservation et la gestion des dossiers des personnes incarcérées et d'apporter une meilleure prise en charge des détenus de la maison d'arrêt de N'Djamena et de certaines provinces par les services sanitaires.



Il est notamment composé d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, photocopieuses, lits d'hôpital, brancards et pèses-poids.



"On ne peut pas travailler si on n'a pas du bon matériel donc l'UE se réjouit de voir que sur le terrain, les magistrats et les fonctionnaires du ministère de la Justice vont pouvoir être correctement outillés pour exercer leur mission", a déclaré Frederic Materne, représentant de l'ambassadeur de l'UE au Tchad.



D'après le ministre de la Justice, Djimet Arabi, "les archives sont très importantes. Elles permettent au ministère d'avoir toute la législation et une base de données de tout le personnel du ministère".



Le don s'élève à un montant de 9 millions de Francs CFA.