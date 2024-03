Tchad : l’UE demande que les responsabilités soient établies après la mort de Yaya Dillo

L’Union européenne exprime ses vives préoccupations suite aux violences survenues à N'Djamena ces derniers jours, selon une déclaration du porte-parole sur les récents événements. Ces violences ont entraîné l'assassinat du leader du Parti socialiste sans frontière (PSF), Yaya Dillo Djerou.



L’UE demande que les faits soient éclaircis et les responsabilités établies de manière indépendante et crédible.



"Ces événements affaiblissent les efforts nécessaires pour assurer une transition transparente, pluraliste, inclusive et pacifique que l’UE continue à soutenir", selon la déclaration.