Tchad : l'UE dénonce des "graves atteintes aux libertés" et souhaite une "transition d’une durée limitée"

"La répression des manifestations et l’usage excessif de la force constituent de graves atteintes aux libertés d’expression et de manifestation qui fragilisent le processus de transition en cours", a déclaré Josep Borrell, vice-président de la commission de l'UE et Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.



L’UE appelle les autorités de transition à identifier rapidement les auteurs de ces violences et à les traduire en justice.



L’UE réitère l’importance d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel et d’une transition d’une durée limitée qui garantisse le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Un engagement réel avec tous les acteurs civils et politiques est par ailleurs essentiel afin de garantir la crédibilité et la légitimité du processus en cours.