Tchad : l'UE et le PAM financent le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle

L’objectif de cette réunion est de discuter des résultats liés à la bonne gouvernance, à la composante sécurité alimentaire, à la composante accessibilité et mobilité rurale, à la composante santé et nutrition et à la composante eau, assainissement et hygiène. Ladite réunion a regroupé plusieurs cadres, notamment le représentant de l’ambassade de l’Union Européenne au Tchad, Dr. Martin Wiese ainsi que d’autres chefs des départements ministériels concernés par le programme qui est financé par l’Union Européenne à hauteur 157 millions d’euros et par le Programme alimentaire mondial (PAM) à hauteur de 325.000 euros.



Le comité de pilotage a quatre missions principales à savoir : donner des orientations et définir les axes stratégiques pour la mise en œuvre du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; d’examiner, vérifier et approuver le plan d’opération globale ; suivre l’exécution en global et l’état d’avancement du programme et enfin d'assurer les arbitrages nécessaires.