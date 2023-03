Tchad : l'UFDD encourage le Président à poursuivre ses efforts pour la paix, la démocratie et la justice

Dans le communiqué, l'UFDD a encouragé le Président de Transition à continuer cette dynamique conformément aux résolutions du Dialogue National inclusif et souverain tenu en août 2022. L'organisation a également exhorté le Chef de l'État à travailler inlassablement et de manière inclusive pour ramener la paix et établir la démocratie et la justice.



L'UFDD a réaffirmé son engagement à travailler pour un Tchad refondé dans lequel toutes les sensibilités seront prises en compte. Cet engagement a été salué par la classe politique, les politico-militaires, les organisations de défense des droits humains et la société civile.



L'organisation a également encouragé le Président de Transition à entamer rapidement le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) de tous les camarades restés au front afin que le processus de transition soit définitif. Cette action est conforme aux exigences exprimées dans l'Annexe de l'UFDD lors de la signature de l'Accord de paix de Doha.



Enfin, l'UFDD a souligné que la justice et le pardon entre les fils et les filles du Tchad sont essentiels pour amorcer le développement de la patrie. Le communiqué a été signé par le président de l'UFDD, le général Mahamat Nouri Allatchi, le 28 mars 2023.