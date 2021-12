Tchad : l'UGT et le COFPO galvanisent et orientent les jeunes géologues

La conférence-débat a été placée sous le thème : ''application de la sédimentologie dans les domaines annexes''. Elle a été animée par le professeur Nida Mari Joseph, sédimentologue, spécialiste en diagraphie et doyenne de la faculté des sciences à l'université de Douala au Cameroun.



La géologie est un tout et sa connaissance profonde est primordiale dans le choix des filières. Selon la présidente de l'UGT, Karima Alhissein Alila, "la conférence permet aux jeunes géologues tchadiens ambitieux de bien cerner la géologie et ses différents domaines. Elle est mal comprise par le commun des mortels, raison pour laquelle cette conférence a été organisée en prélude des plusieurs rencontres entre les étudiants et les enseignants chercheurs de l'Université de N'Djamena.



"La géologie c'est le terrain, c'est une science difficile et c'est pour quoi elle n'attire pas assez de gens. Souvent, elle est très mal connue du public. Donc il faut expliquer au gens ce qu'est ce domaine", explique-t-elle.



Le président de la Society of Petroleum Engineers (SPE), section de N'Djamena, Hassan Seitchimi, estime que la rencontre est une opportunité pour les jeunes d'acquérir de l'expertise auprès des gens expérimentés sur le terrain afin d'avoir une orientation dans des domaines plus spécifiques.



Nida Marie Joseph se dit impressionnée par le dynamisme des étudiants tchadiens et estime que c'est une grande chance pour les jeunes géologues du Tchad.