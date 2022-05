Tchad : l'UJT célèbrera la Journée mondiale de la presse en différé

Cette journée placée sous le thème « le journalisme en état de siège numérique » permettra de joindre aux débats les responsables des sociétés d’Internet, ceux de la cyber-sécurité, les chercheurs en intelligence artificielle et des experts juridiques pour explorer l’impact de l’ère numérique sur la liberté d’expression et la sécurité des journalistes, la viabilité des médias et les engagements pris par les hautes autorités du pays pour la protection de la liberté de la presse, l’accès à l’information et les facilités liées à l’exercice au métier.



Le vice-président de l’UJT, Abba André, relève que la liberté d’expression étant un droit humain fondamental, la JMLP permet, non seulement d’identifier les principaux défis à son épanouissement, mais aussi, d'envisager des perspectives à sa promotion et à sa protection, à travers des médias libres, indépendants et pluralistes ainsi que l’accès à l’information partout dans le monde.



Pour Abba André, cette journée est aussi l’occasion d’évaluer l’application des principes fondamentaux de la liberté de la presse à travers le monde et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession. À cet effet, les hommes de média présent à cette journée, se sont tenus debout pour observer un instant de silence à la mémoire du confrère Evariste Loramadji, correspondant de la radio Lotiko et vision FM, tombé plume et micro à la main pendant qu’il couvrait les massacres de Sandana, le 9 février 2022, et bien d’autres confrères qui ne sont plus de ce monde.



L’UJT a également dénoncé l’arrestation brutale et la séquestration sans aucune explication du confrère Olivier Memndigdé, correspondant de la radio La Voix du Paysan et de la radio Oxygène par les autorités de la province du Logone Oriental, alors qu’il couvrait les exactions perpétrées contre la population de Donia, le 19 avril par les forces de l’ordre et la grogne des agents de l'Agence tchadienne de presse et d'édition (ATPE).



Le vice-président de l’UJT, Abba André souligne que le personnel de l'ATPE broie du noir depuis plusieurs années sans que cela n'émeuve les autorités. L’UJT joint sa voix à celle des agents pour demander au gouvernement de décanter la situation le plus rapidement possible, avant la tenue très prochaine du dialogue national inclusif. L’UJT lance un appel aux autorités financières à l’exécution des instructions présidentielles visant à lever tous les obstacles à la mise à disposition des subventions à la presse pour son épanouissement.



Le Bureau Exécutif de l’UJT informe tous les acteurs de la profession et le public que les activités de la célébration de la 29ème édition de la JMLP seront célébrées en différées et couplées, pour la première fois, à celles de l’anniversaire de l’UJT pour maximiser les résultats en cette période de transition où les professionnels des médias semblent être exclus des composantes nationales de la transition.



Abba André explique que cette jonction s’explique, non seulement par le manque de ressources nécessaires pour l’organisation de ces deux événements distinctement, mais aussi pour éviter de surcharger ce week-end où la communauté musulmane s’apprête à célébrer la fin du Ramadan et le monde du travail prépare la fête du 1er mai. Les activités seront étalées sur toute la dernière semaine du mois de mai.