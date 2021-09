Tchad : l'UJT inquiète de l'exclusion des professionnels des médias de la transition

"Les organisations professionnelles des médias du Tchad constatent avec regret que le décret n°502 du 24 septembre 2021, portant désignation des membres du Conseil national de transition (CNT) confirme, une fois de plus, l’exclusion des professionnels des médias des grandes institutions de transition. Nul n’ignore que le Tchad est aujourd’hui à un tournant décisif de son histoire à travers une transition politique de fait, qui se veut apaisée et inclusive", selon Abbas Mahmoud Tahir.



L'UJT estime que la presse est exclue du processus du dialogue sous la transition, malgré le rôle majeur qu'elle dans un processus démocratique en tant que quatrième pouvoir. L'UJT a pourtant multiplié les démarches successives afin que les professionnels des médias ne soient pas absents à ce rendez-vous décisif.



Les médias et organisations professionnelles des médias "prennent acte de cette exclusion" et "en tireront toutes les conséquences qui s'imposent dans les prochains jours", affirme Abbas Mahmoud Tahir. Il appelle à la mobilisation pour la défense des intérêts communs pour la dignité de la presse nationale ainsi que pour la liberté de la presse.