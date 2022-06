Tchad : l'UJT révise les lois sur la communication et la presse

L'Union des journalistes tchadiens (UJT), en collaboration avec le comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI) et IDEA, organise un atelier de relecture des textes et lois réglementaires sur la presse au Tchad du 17 au 18 juin 2022 à N'djamena.



Dans son discours d'ouverture de la session, le ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn-Oumar, a souligné que le domaine communicationnel sur la contrainte contradictoire est partagé entre d’un côté la liberté d'expression et d'un autre côté la nécessité de limiter le discours, en particulier sur les appels à la haine et même à la violence qui sont parfois punis par la loi.



Acheik Ibn-Oumar mentionne que "les libertés d'expressions veulent que toutes les idées s'expriment. Donc là évidemment c'est une contrainte contradictoire”.



Mariam Bayard, chargée du programme principal de médiation, relève que les travaux qu'entreprend l'UJT sont des actes de prévision, de prévention et également de responsabilité.



Abbas Mahamaoud, président de l'UJT, souligne l'importance de réviser ces lois, ce qui est unanimement reconnu par les journalistes eux-mêmes que par les observateurs qui pensent que les lois sur le régime de la presse au Tchad sont obsoletes.



Abbas Mahamoud affirme que l'objectif de cet atelier est d'assurer aux participants une compréhension commune de la situation des médias et la nécessité de revoir les textes et lois relatifs à la presse ; de définir les attentes des journalistes à l'issu du dialogue national inclusif dans le cadre républicain afin de faciliter à la profession une contribution positive pour la consolidation et la construction de la paix ; de clarifier la situation de la presse écrite en ligne, des blogs, des réseaux sociaux, et des radios et télévision sur internet.



Ahmad Youssouf Ali.