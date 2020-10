Tchad : l'UJT se penche sur le défi de l'accès à l'information en période de crise

N'Djamena - L'Union des journalistes tchadiens (UJT) a commémoré samedi la Journée international de l'accès universel à l'information au CEFOD, à travers une conférence-débat. L'évènement a eu lieu en présence de journalistes et participants.



Le président de l'UJT, Abbas Mahmoud Tahir, explique que cette Journée, commémorée en différé, est proclamée par l'UNESCO. "Dans un contexte bouleversant marque par la pandémie du Coronavirus (ou Covid-19), l'accès à l'information fiable et vérifiée est d'une importance salutaire", relève le président de l'UJT.



Le thème de l'édition 2020 est : "Accès à l'information : sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir".



Abbas Mahmoud Tahir explique qu'il s'agit non seulement de mettre le point d'honneur sur l'importance de l'accès à l'information comme droit fondamental de l'Homme, mais aussi de mettre un accent particulier sur le droit à l'information en temps de crise et sur les avantages d'avoir des garanties constitutionnelles, statutaires et ou politiques pour l'accès du public à l'information afin de sauver des vies, renforcer la confiance et aider à la formulation de politiques durables au travers et au-delà de la crise de Covid-19.