Tchad : l'UJT sensibilise la jeunesse sur les discours de haine

​Le second intervenant, Aziber Adoum, a évoqué les causes et conséquences du discours de haine. Il cite par exemple les discours partisans et haineux auxquels certains politiciens adhérent pour parvenir à leurs fins politiques. "Le calcul politicien c'est-à-dire certains leaders politiques galvanisent une foule à leur intérêt pour atteindre l'objectif fixé, quel qu'en soit le prix à payer", relève-t-il.



Aziber Adoum s'est penché sur les causes socio-éducatives à l'exemple du communautarisme chez les jeunes qui renforce le repli identitaire et pousse les personnes à produire des discours haineux. Il a attiré l'attention sur les leaders d'opinion qui peuvent avoir des propos assimilables à de l'extrémisme fanatique.



D'après lui, le manque de nationalisme ou de culture de citoyenneté, et le rejet de l'autre peuvent être des facteurs ou causes des discours haineux.