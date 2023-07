Tchad : l'UMOCIRT en mission de suivi à la Tannerie artisanale améliorée de Dourbali

Ce 11 juillet 2023, la délégation de l'Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé du Tchad (UMOCIRT), relevant du ministère du Commerce et de l'Industrie, a entamé une mission de suivi des activités.



Cette mission, dirigée par le coordonnateur Djabre Dadi et le point focal du ministère, Abakar Ousman Sougui, s'est rendue à la Tannerie artisanale améliorée de Dourbali, afin d'évaluer les travaux sur le terrain.



À l'issue d'une visite guidée, la délégation a officiellement remis les outils de travail, notamment un moulin, au groupement de Tannage artisanal « Al Nassour ». De plus, elle a procédé à la réception du forage solaire, une recommandation tant exprimée par les bénéficiaires.