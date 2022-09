Tchad : l'UMOCIRT touche du doigt les réalisations de son projet de la filière peau et cuir à Bitkine

La mission conduite par le coordonateur national de cette unité, Djabre Dadi, s'est rendue ce 22 septembre 2022 à Bitkine. La délégation a rencontré des groupements sectoriels du projet à savoir celui des bouchers et les femmes tanneuses.



Le coordonateur national de l'UMOCIRT, Djabre Dadi, a informé les bénéficiaires de l'objectif de la mission, notamment la prise de contact en tant que nouveau coordonateur, l'imprégnation des réalisations de la filière peau et cuir après les formations dont ils ont bénéficié et requérir les doléances.



Les responsables du groupement des bouchers de Bitkine ont à l'issue des échanges relevés plusieurs difficultés. Précisément, le moyen de transport des viandes vers le marché, l'extension de l'aire d'abattage, un local pour la conservation, deux forages à l'abattoir et à la boucherie, un bâtiment pour le stockage des peaux et cuirs, le renforcement des capacités et un appui par l'octroi de crédit.