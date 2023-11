Tchad : l’UNAPHT invite tous les acteurs à s’impliquer pour la Journée des personnes handicapées

À l’instar des autres communautés du monde, le Tchad célébrera la Journée Internationale des Personnes Handicapées, le 3 décembre 2023.



Instituée en 1993 par l’Organisation des Nations Unies, la Journée Internationale des Personnes Handicapées (JIPH) vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société, à accroître la sensibilisation des acteurs de la vie politique, sociale, économique et culturelle sur les droits de ces personnes.



« Or, l’on constate que la célébration de cette Journée est délaissée à la merci des personnes handicapées uniquement. Un état de fait qui ne fait qu’augmenter l’esprit de discrimination cultivé à l’égard des personnes handicapées », regrette Djimnayel Robkedi, le secrétaire général de l’Union Nationale des Associations des Personnes Handicapées du Tchad (UNAPHT).



A l’approche de cette journée qui, cette année, sera célébrée sous le thème « Unis dans l’action pour sauver et atteindre les ODD pour, avec et par les personnes handicapées », l’UNAPHT invite donc, à travers un communiqué de presse, la communauté, la société civile, les pouvoirs publics et les partenaires, à s’impliquer et appuyer fortement les organisations, sociétés et structures des personnes handicapées, afin de mieux célébrer cette édition qui consacre la personne handicapée sous ses meilleurs jours.



Par ailleurs, « l’Union Nationale des Associations des Personnes Handicapées du Tchad se propose de servir de courroie de transmission entre les acteurs, les partenaires et les organisations des personnes handicapées, et se tient prête à organiser cette célébration en beauté et dans l’esprit de l’inclusion pour le plein succès de cette fête ».