Tchad : l'UNAT demande au CMT d'honorer tous ses engagements

La président de l'UNAT, Ndjelar Koumadji Mariam, qui s'est exprimée au cours d'un point de presse, a exhorté les autorités en charge de la transition à faire en sorte que le dialogue inclusif tant attendu par le peuple tchadien et la communauté internationale soit un véritable carrefour d'union d'une part, et une base solide pour construire le pays avec des institutions légales et durables d'autre part.



L'UNAT plaide pour une Constitution basée sur l'égalité dans laquelle les femmes leaders des partis politiques doivent jouer leur rôle, notamment au sein du Conseil national de transition (CNT).



"C'est en associant toutes les forces vives et en prenant en compte les préoccupations des uns et des autres, ainsi qu'en bannissant l'orgueil politique qui nous a tant hanté durant le régime MPS, que notre pays aspirera à une paix véritable et durable", a estimé Ndjelar Koumadji Mariam.