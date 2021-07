Tchad : l’UNCT s’oppose à la prolongation de la période de transition

Le président de l’Union nationale pour le changement au Tchad (UNCT), Adoum Hassane Issa, a fait samedi au Radisson Blu, un point de presse pour exiger du Conseil militaire de transition (CMT) de ne pas dépasser le délai de 18 mois accordé à la transition.



« Nous tenons à exprimer notre inquiétude par rapport aux propos du président du CMT qui n’exclut pas une prolongation de la période de la transition. Nous disons non à la prolongation de la transition », indique Adoum Hassane Issa. Il souligne que les 18 mois sont suffisants pour les différents objectifs fixés (réconciliation, dialogue, sécurité).



L’UNCT appelle le CMT et le gouvernement de transition à mettre des gardes fous, et les exhorte à élaborer une feuille de route très concrète et à mettre sur pieds des mécanismes d’accompagnement et d’évaluation.