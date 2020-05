Tchad : l'UNDR apporte son appui aux comités locaux de veille sanitaire

Le secrétaire national à la Communication et aux Nouvelles technologies de l'UNDR, Laring Baou, a annoncé mardi que le parti a décidé d'appuyer les comités locaux de veille sanitaire en cache-nez.



Il s'agit des villes à risque qui sont : Moundou, Sarh, Ati, Mao, Kélo, Bongor, Mongo et Abéché. Chacune de ces villes a modestement reçu 1000 cache-nez qui seront remis directement aux Présidents des comités de veille locaux.



L'UNDR invite par ce geste les autres partis et les citoyens tchadiens de bonne volonté, où qu'ils se trouvent, à agir dans la mesure de leurs possibilités pour limiter la contamination du Covid-19 qui continue à se propager et à provoquer des décès dans notre pays.



"C'est parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas les moyens de se procurer des cache-nez qui protègent vraiment. Certains se contentent de vieux tissus juste pour éviter plutôt les tracasseries policières", souligne Laring Baou.