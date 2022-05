Tchad : l'UNDR condamne les attaques contre le partenaire privilégié français

L'Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) a condamné mardi les attaques contre la France à la suite de la manifestation de Wakit Tamma du 14 mai qui a dégénéré.



La France "reste un partenaire privilégié traditionnel avec laquelle le Tchad doit entretenir des rapports d'État à État (...) seul le Tchad doit assurer et assumer sa souveraineté sans imputer la cause de ses problèmes à une tierce partie", selon Célestin Topona, porte-parole du parti.



Le parti s'interroge sur la dividende à tirer du saccage des symboles et intérêts français au Tchad, rappelant que ce sont les tchadiens eux-mêmes qui doivent s"asseoir autour de la table pour régler leurs problèmes.



L'UNDR "n'adhère pas à cette conception de la violence politique sans lendemain et ne contribuera jamais à la résurgence d'esprits nostalgiques qui rappellent les moments sombres de la guerre civile".