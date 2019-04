Tchad : l'UNDR dit ne pas reconnaitre ses "ex-militants" ralliés au MPS à Abéché

Le secrétaire national chargé des groupements socio-professionnels du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Maître Jean Bernard Padaré a présidé ce jeudi 25 avril à Abéché, dans la province du Ouaddaï, une cérémonie de ralliement au MPS, des militants de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) et de l’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR).



Dans un communiqué rendu public ce vendredi, l'UNDR a déclaré qu'il ne reconnait pas comme militants actifs les jeunes qui auraient ralliés la veille au MPS à Abéché. "On aurait du présenter leur carte", souligne le communiqué du parti.



Ces dernières semaines, le MPS multiplie les cérémonies de ralliement dans plusieurs localités du pays à l'approche des prochaines échéances électorales.