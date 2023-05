Tchad : l'UNDR exhorte le gouvernement à agir contre les conflits au Logone Oriental

L'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) a exprimé sa préoccupation concernant les violences répétitives contre les citoyens paisibles dans la province du Logone Oriental, dans un communiqué de presse.



Le parti a exhorté le gouvernement à maintenir la paix en prenant des mesures de sécurité efficaces pour permettre aux agriculteurs et aux éleveurs de poursuivre leurs activités.



En outre, l'UNDR a appelé le gouvernement à corriger rapidement tout ce qui peut être source de conflits entre les citoyens, en renforçant la justice sociale et l'égalité entre les compatriotes. Le parti a encouragé les Tchadiens à privilégier la voie du dialogue pour résoudre les conflits.