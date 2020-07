Tchad : l'UNDR réagit à une "sortie inamicale" du chef de file de l'opposition

Le secrétaire national à la communication et aux nouvelles technologies du parti UNDR, Laring Baou, a dénoncé mercredi une "sortie inamicale" du président de l'URD et chef de file de l'opposition, Félix Romadoumngar, au cours d'un récent point de presse à Sarh.



"Le président de l'URD a prétendu que le président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, n'aurait pas respecté un accord signé avec son parti lors de la Présidentielle de 1996. Cela est une mauvaise foi, si ce n'est une méconnaissance notoire de l'histoire récente de la démocratie tchadienne", explique Laring Baou.



Selon lui, "lors de la présidentielle de 1996, le candidat Saleh Kebzabo n'a signé aucun accord avec l'URD pour un soutien quelconque. C'est en 2001 qu'un accord de désistement réciproque a été dûment signé, dont l'UNDR, entre les six candidats à l'élection présidentielle au cas où un d'entre eux arriverait au 2e tour."



"En ce qui concerne l'élection de 1996, le soutien au candidat de l'URD n'allait nullement changer la donne, car les jeux étaient faits et la victoire du candidat Kamoungue plus qu'improbable, puisqu'un accord avait été scellé de l'étranger", clarifie le parti UNDR.



L'UNDR précise que "la sortie de Félix Romadoumngar est révélatrice de la gêne qui l'envahit pour avoir accepté de remplacer de façon illégale le président Saleh Kebzabo comme chef de file de l'opposition".



Le parti justifie avoir "toujours oeuvré pour l'unité de l'opposition" et estime que le président de l'URD "se permet de jouer le jeu du pouvoir au détriment des intérêts de l'opposition".