Tchad : l’UNDR s’insurge contre les malversations financières à la SHT

Dans un communiqué de presse publié ce 29 juin 2022, l'Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) déplorable que, « malgré les nombreuses dénonciations, des sommes importantes continuent à être détournées par des citoyens indélicats ».



Le parti félicite par ailleurs les services de renseignements tchadiens pour avoir décelé des malversations financières à la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT).



« En cette période de transition, le gouvernement ne doit pas tolérer les pillages des ressources publiques, alors que les populations tchadiennes souffrent de diverses pénuries dont celles du carburant et du gaz », peut-on lire.



Par conséquent, l'UNDR demande à la justice tchadienne de se saisir de cette affaire afin que l'Etat rentre dans ses droits, et au gouvernement, de prendre des mesures drastiques pour ces genres de détournements.



Enfin, l’UNDR propose de contrôler tous les systèmes de paiement et de retrait de fonds.