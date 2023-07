Tchad : l'UNEK ouvre ses portes aux futurs étudiants lors d'une journée spéciale d'orientation

L'objectif de cette initiative est de présenter les différentes offres de formations disponibles au sein de l'UNEK et d'interagir avec les potentiels étudiants à travers des échanges, la distribution de dépliants, des jeux interactifs et une conférence-débat.



Dr Allah-Ridy Koné, président du conseil d'administration (PCA) de l'UNEK, a exprimé ses remerciements à l'administration de l'université pour avoir initié cette journée portes ouvertes. Selon lui, cette journée a pour but d'aider les jeunes bacheliers à faire des choix de carrières prometteuses pour répondre aux besoins du marché du travail et favoriser leur insertion professionnelle. Il a souligné l'importance de faire des choix éclairés, en tenant compte des perspectives professionnelles qu'offrent les différentes filières.



Le PCA a également tenu à rappeler aux jeunes que l'obtention d'un diplôme ne garantit pas automatiquement un accès direct à la fonction publique. Cependant, ces diplômes constituent une base solide pour comprendre les principes fondamentaux de l'emploi. Ainsi, il a encouragé les futurs étudiants à ne pas choisir leur filière par complaisance ou par simple imitation, mais à opter pour des domaines d'études qui répondent aux besoins de la société.



Dr Allah-Ridy Koné a mis en avant le statut de l'UNEK en tant que deuxième université du Tchad, juste après l'université de N'djaména. Chaque année, l'université s'efforce d'innover et de renforcer l'enseignement supérieur dans le pays.



Cette journée portes ouvertes offre donc une opportunité précieuse pour les jeunes bacheliers de découvrir les programmes éducatifs de l'UNEK, de poser des questions et de prendre des décisions éclairées quant à leur avenir académique et professionnel.