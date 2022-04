Tchad : l'UNET appelle les étudiants de la Faculté des sciences à la reprise des cours

Yaya Barkai Mahamat demande à tous les étudiants de la Faculté des sciences exactes et appliquées de regagner les amphithéâtres ce lundi 11 avril 2022 et de continuer les cours.



"La section usera de tout son pouvoir absolu pour satisfaire les besoins des étudiants en ce qui concerne les requêtes et autres revendications", indique Yaya Barkai Mahamat.



Par rapport aux dysfonctionnements des bus universitaires, Yaya Barkai Mahamat évoque des prétextes douteux liés aux pannes et manque de carburant.



Il condamne le comportement du conducteur de bus qui a dégainé un couteau et blessé un étudiant à la tête le 4 avril à N'Djamena.



Yaya Barkai Mahamat exhorte tous les chauffeurs et billetistes à respecter scrupuleusement les horaires de travail.