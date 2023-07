Tchad : l'UNET condamne fermement les actes de groupe armé à l'Université de N'Djamena

Dans un communiqué publié le 27 juillet 2023, l'UNET dénonce vigoureusement les agissements de ces individus qui, munis de machettes, de lances-pierres et de bâtons, ont brutalisé et blessé des étudiants cherchant simplement à poursuivre leurs études.



Yaya Barkaï Mahamat, secrétaire exécutif de l'UNET, affirme que ces agresseurs sont soutenus par des hommes politiques opportunistes, cherchant à utiliser les étudiants pour créer des conflits et prendre le contrôle de l'Université de N'Djamena à leurs propres fins.



Face à cette situation préoccupante, l'UNET, section de N'Djamena, met en garde toute personne mal intentionnée qui viendrait en aide à ces groupuscules perturbateurs des activités académiques. Elle appelle plutôt tous les étudiants à reprendre normalement les cours dès demain à 7h dans les amphithéâtres.



En outre, l'UNET informe les autorités compétentes en charge de l'enseignement supérieur ainsi que les étudiants de l'Université de N'Djamena que le bureau de l'UNET, section de N'Djamena, mettra sur pied un Comité d'Organisation des Élections (COE) dès le 05 septembre 2023 pour une période de 45 jours afin d'organiser des élections en vue de désigner un nouveau Bureau qui fera l'unanimité.



L'UNET souligne son engagement pour la préservation de la paix, de la sérénité et de l'environnement propice aux études au sein de l'Université de N'Djamena, tout en invitant la communauté étudiante à rester vigilante et unie dans ce contexte délicat.